Pop Up store à Lyon : des vêtements et accessoires pour les malades du cancer

Dans le cadre d’Octobre rose, la marque Rue du Colibri propose des vêtements et des objets pour adoucir et améliorer la vie des malades atteints du cancer.

Rue du Colibri est une jeune marque lyonnaise, créée par Lucie Gueyffier et Angeline Ribadeau-Dumas, qui vient de concevoir la première ligne de vêtements et d’accessoires facilitant les gestes et les soins du personnel médical auprès de personnes atteintes du cancer.

Dans le cadre d’Octobre rose, elle crée avec trois marques partenaires Pop Up Store, une boutique éphémère qui permettra de réfléchir sur les moyens d’améliorer le mieux-être des patients pendant la traversée du cancer.

Ateliers et conférence

À cette occasion, 1 euro sera reversé à la Ligue contre le cancer pour chaque produit vendu. Au cours de ces deux jours (les 9 et 10 octobre), seront accueillis les patients et tous les acteurs qui participent à leur parcours : proches, associations, médecins, infirmières, perruquiers, pharmaciens, distributeurs de matériel médical…

Ils pourront assister à des ateliers, une conférence et découvrir les partenaires : Les turbans d’Alice avec sa collection de turbans, bandanas, casquettes, bandeaux et chapeaux aux matières douces et confortables, pleines de couleurs et de féminité ; Ozalys spécialisée en dermo-cosmétique qui propose aux femmes, dont la peau a été fragilisée par les traitements, des produits d’hygiène et de soin de haute conception et Eye Care Cosmetics qui accompagne les femmes avec sa gamme maquillage haute tolérance.

Rue du Colibri présentera sa ligne conçue dans l’écoute des patientes et en collaboration avec les soignants tout en étant inspirée par des stylistes de renom.

On citera l’élégant manchon Eclipseo qui recouvre les porteurs de PICC Line, limitant le risque d’arrachement des tubes pendant la journée et la nuit ou encore le vêtement Cocoonea qui, grâce à son astucieux système de boutons-pressions, s’ouvre aussi bien à gauche qu’à droite pour faciliter le branchement de la perfusion lors de la séance de chimiothérapie. Doux et chaud, tout en coton, il permet au patient d’appréhender son traitement avec un sentiment de confort et de mieux-être.

Pop Up Store/Bien-être et Cancer – chez In Cuisine 1, place Bellecour, Lyon 2e. Les 9 et 10 octobre – Inscription obligatoire sur www.rueducolibri.com