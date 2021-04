Pollution : moyenne ce lundi à Lyon, la qualité de l'air pourrait se dégrader en ce début de semaine

La qualité de l'air pourrait se dégrader en ce début de semaine à Lyon, à la faveur d'une hausse des températures et d'un ensoleillement important.

En raison de conditions météorologiques dispersives, les concentrations de polluants atmosphériques sont restées modérées le week-end dernier à Lyon.

Et cette semaine ? "Lundi 19 et mardi 20 avril, les niveaux d'ozone devraient augmenter légèrement à la faveur d'une hausse des températures et d'un ensoleillement important. La qualité de l'air sera moyenne à dégradée", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.