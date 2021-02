Pollution aux particules fines à Lyon : aggravation ce samedi

Un épisode de pollution aux particules fines est en cours sur le bassin lyonnais et le nord de l'Isère. Ce samedi 13 février, la situation se dégrade.

La vigilance jaune est activée sur le bassin lyonnais et Nord-Isère depuis ce vendredi 12 février pour un épisode de pollution aux particules fines. Cette recrudescence de polluants serait liée aux chauffages domestiques, dont l'utilisation a fortement augmenté ces derniers jours en raison des températures négatives. Résultat : de fortes concentrations de particules nocives dans l'air, suffisamment fines pour pénétrer l'organisme.

Particules PM10 et PM2.5 sur Lyon

D'après l'observatoire de la qualité de l'air de la région, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, le chauffage émet des particules PM10, appelées ainsi en raison de leur diamètre inférieur à 10 microns, qui leur permet de pénétrer dans les voies respiratoires. C'est la forte concentration de ces particules qui a poussé la préfecture à activer la vigilance jaune sur le bassin lyonnais et Nord-Isère. D'autres particules, liées aux premiers épandages, arrivent également en provenance du nord. Atmo note que sur Lyon, les particules majoritaires sont les PM2.5, encore plus fines que les PM10 et qui vont encore plus loin dans l'organisme. La situation est particulièrement préoccupante dans le sud-est lyonnais, où la qualité de l'air s'est fortement dégradée ce samedi et est jugée "extrêmement mauvaise" par l'observatoire.

Vigilance orange en Haute-Savoie

Pour le moment, seul le seuil d'information et de recommandation a été activé par la préfecture, ce qui n'implique aucune restriction de circulation. La situation pourrait cependant se dégrader. Dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, les concentrations de particule PM10 sont telles que la zone a basculé en vigilance orange.