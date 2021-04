La qualité de l'air est dégradée en cette fin de semaine à Lyon. Notamment avec la chute du vent ce jeudi.

"Jeudi 8 et vendredi 9 avril, le vent va chuter et basculer progressivement en flux de sud. Les niveaux d'ozone devraient augmenter et entrainer une qualité de l'air moyenne à dégradée", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'air.