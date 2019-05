Pollens : risque d'allergie élevé en Auvergne-Rhône-Alpes

Le niveau de risque d'allergie au pollen est évalué à 3 sur 5 à Lyon comme dans une majeure partie de la région, où il grimpe encore davantage.

Avec le beau temps, refleurissent... les allergies. Le risque d'allergie au pollen est évalué à 3 sur 5 à Lyon et dans la majeure partie de la région. Il grimpe à 4 sur 5, à Chambéry et Roussillon. Une risque de niveau moyen à élevé pour les pollens de graminées et de niveau très faible pour les pollens de chêne et d'oseille. Si les pollens de pin, ceux qui jaunissent le sol, sont très présents dans l'air. Mais ils ne sont pas allergisants.