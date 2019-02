Pas de vacances pour les bouchons à Lyon, ralentissements côté Lafayette

Les vacances d’hiver ont débuté à Lyon, mais les bouchons ne prennent pas de congés. La circulation automobile reste dense.

On reste loin des 50 kilomètres de bouchons relevés la semaine dernière, mais la circulation automobiliste reste dense ce lundi matin à Lyon, notamment pour entrer dans l'agglomération. Ainsi ça coince des deux côtés du tunnel de Fourvière, ainsi que sur le périphérique Laurent Bonnevay, sur l'A46 Sud en direction de Manissieux.

Dans le centre-ville, quelques ralentissements se sont formés à proximité de l'entrée du cours Lafayette, côté Rhône. Depuis ce lundi matin, son entrée est interdite aux véhicules qui doivent désormais passer par rue de Bonnel pour le rejoindre (lire ici). Seuls les bus et vélos peuvent désormais entrer dans le cours Lafayette depuis ce côté.

Quelques automobilistes qui n'avaient pas vu l'information se sont laissés surprendre, mais la nouvelle devrait vite passer, avec à terme, quelques usagers qui pourraient préférer désormais les transports en commun ou le vélo. Grâce à ce nouveau site propre pour les bus C3, C13, C14 et 27, plus de 100 000 voyageurs ne devraient plus être coincés dans la circulation tous les jours.