Alors que la ville d'Oullins pourrait devenir la première de la métropole à passer entièrement en zone 30, plusieurs associations se mobilisent ce samedi à 14h sur le parvis du métro à la gare d'Oullins. Le message : ne pas s'arrêter à cette mesure.

Le collectif Valve, La Ville à Vélo - Lyon, Janus France Association et le CADO (changer pour améliorer les déplacements à Oullins) appellent à un rassemblement citoyen cette après-midi à Oullins. Ils demandent à ce que l'utilisation de la voiture soit limitée dans la ville, afin de réduire la pollution atmosphérique. Parmi leurs propositions : des transports en commun en voie réservée et à tarif modéré, des trottoirs accessibles à tous, des itinéraires cyclables sûrs, la Grande Rue à sens unique sauf pour les bus et vélos, une passerelle Oullins-Gerland. Les manifestants partiront de la gare d'Oullins vers 14h pour rejoindre la mairie.

Leur revendication concernant le passage de la ville en zone 30 km/h a de son côté déjà été entendue. Alors que la maire de la ville, Clotilde Pouzergue a fait cette demande auprès de la métropole de Lyon, David Kimelfeld, président de la collectivité, s'est dit "favorable" à cette mesure cette semaine (lire également ici). La concrétisation pourrait intervenir pour fin 2019.