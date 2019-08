Orages : Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie en vigilance orange

Orage. Crédits : christopher via Flickr

Météo France a placé quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange ce dimanche matin pour un risque d'orages accompagnés de phénomènes violents dans l'après-midi.

Si le temps s'est calmé dans le Rhône, ce n'est pas le cas des autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange pour des orages annoncés en fin d'après-midi et dans la soirée. Météo France redoute que ceux-ci s'accompagnent "de fortes précipitations (de l'ordre de 30 mm/h), de fortes rafales de vent (avoisinant les 100 km/h), de grêle et d'une forte activité électrique".

De la fin d'après-midi jusqu'en première partie de nuit suivante, des #orages parfois violents sont attendus de la Drôme au nord des Alpes : rafales loc > 100 km/h, #grêle et intenses précipitations.

Soyez vigilants #vigilanceOrange

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 11, 2019

Le reste de la région comme le Sud-Est de la France et la Bretagne sont repassés dans le jaune. Les régions restantes dans le vert semblent totalement épargnées par les orages.