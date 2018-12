Nouveau record de fréquentation pour l'aéroport Lyon Saint-Exupéry

Quelques jours après la mise en place de nouveaux sas à reconnaissance faciale (lire ici), l'aéroport Lyon Saint-Exupéry annonce avoir franchi le cap des 11 millions de passagers.

En 2017, l'aéroport Lyon Saint-Exupéry avait déjà établi un record avec 10 millions de voyageurs accueillis. Les dirigeants tablaient sur un chiffre de 11 millions de passagers d'ici la fin de l'année 2018. Contrat rempli avec ce nouveau record d'affluence, franchi ces derniers jours et annoncé dans un communiqué aujourd'hui. Depuis trois ans, la fréquentation de l'aéroport a augmenté de 25 %.

Avec six nouvelles lignes d'ores et déjà prévues pour l'année à venir, et un plan d'investissement de 200 millions d'euros jusqu'en 2023, l'aéroport devrait poursuivre sa marche en avant dès 2019.