Notre futur vu par les économistes : entretien avec Jean Pisani-Ferry

Les Journées de l’économie célèbrent leur 10e année d’existence, les 6, 7 et 8 novembre prochains à Lyon. Les nombreuses conférences interrogent l’avenir de l’économie. Parmi les intervenants sur les questions européennes et sociales, Jean Pisani-Ferry, professeur associé à Sciences Po qui avait planché sur le programme de Macron en 2017. C’est l’un des artisans du plan d’investissement de 50 milliards annoncé par le Premier ministre en octobre 2017.

ENTRETIENJean Pisani-Ferry : Qu’on en sait assez pour agir sur une série de plans. Bien sûr, les incertitudes sont considérables, mais elles ne doivent pas nous paralyser. Le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, le vieillissement, la mutation numérique, la montée en puissance des pays émergents, ce sont des certitudes. Ces transformations appellent des actions soutenues, qu’il faut entreprendre immédiatement. On vit, en fait, un retour du moyen terme : les questions lourdes, un temps occultées par les urgences, reviennent sur le devant de la scène. Alors, oui, on ne sait pas si la mondialisation va se poursuivre ou si on va vers une fragmentation, on ne sait pas quelle sera la croissance, on anticipe mal les mutations de la société et l’incertitude politique est forte. Mais le message des économistes doit être : nous en savons assez pour agir maintenant.