Mondiaux d'escalade : trois grimpeurs de la région

Les mondiaux d'escalade ont commencé ce dimanche 11 août à Hachioji au Japon. Parmi les grimpeurs français, trois sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les championnats du monde d'escalade ont débuté ce dimanche à Hachioji, au Japon. Dans l'équipe française, la région Auvergne-Rhône-Alpes est bien représentée, avec trois grimpeurs en lice. Originaires de Haute-Savoie, Romain Desgranges, 36 ans, et Julia Chanourdie, 22 ans, seront de la partie ainsi que l'Iséroise Anouck Jaubert, 25 ans.

Des grimpeurs venus des quatre coins du monde s'affronteront ce dimanche 11 août et jusqu'au 21 août. Ils devront se qualifier dans plusieurs types d'épreuve : l'escalade de vitesse, le bloc et la difficulté. Comme son nom l'indique, l'escalade de vitesse consiste à grimper une voie le plus rapidement possible. Le bloc, comme son nom l'indique également, est l'escalade de blocs, soit des voies de faible hauteur à enchaîner. Enfin, lors de l'épreuve de difficulté, les grimpeurs devront monter le plus haut possible sur une voie, en un temps limité.

Les sept meilleurs hommes et sept meilleures femmes dans ces trois épreuves combinées seront qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo, en 2020. Ce sera la première fois que l'escalade y constitue une épreuve.