Mineurs isolés étrangers : JF Ploquin défend l’action de Forum Réfugiés

Entretien – Alors que le nombre d’arrivées de jeunes se déclarant mineurs continue de progresser dans l’agglomération, le directeur de Forum Réfugiés, association qui assure désormais leur évaluation à la place de la métropole, réfute que ses salariés fassent un “travail bâclé”, comme le lui reprochait l’Amie dans Lyon Capitale en décembre. Sans se défiler, Jean-François Ploquin reconnaît que la loi prévoyant la mise à l’abri de tous les mineurs n’est toujours pas appliquée à Lyon, mais il estime faire “au mieux” en attendant la concrétisation des nouvelles places promises par David Kimelfeld.

Nous étions déjà conventionnés par le département, puis par la métropole, pour accompagner les mineurs isolés qui relèvent du droit d’asile, quand ces jeunes ont fui des persécutions, des menaces graves ou la guerre… Ce qui est nouveau, c’est que la métropole, comme un peu partout en France, a vu se démultiplier les arrivées. À Lyon, on est passé de 200 jeunes accueillis par an à 1 200 en 2017 et autour de 1 800 en 2018. Et l’Aide sociale à l’enfance, qui est destinée à accueillir les enfants en danger ou les jeunes délinquants placés par les juges, n’était pas dimensionnée pour cela. Quand David Kimelfeld est arrivé à l’été 2017 à la présidence du Grand Lyon, il s’est rapidement tourné vers des associations dont la nôtre, car nous avons quelques “outils”, avec une pratique juridique, des connaissances sur les pays d’origine, une habitude du travail de médiation culturelle…