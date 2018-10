Mineurs étrangers isolés : la métropole de Lyon à nouveau sanctionnée

Après une décision en faveur du squat dans l’ancien collège Maurice Scève (lire ici), le tribunal administratif demande à la métropole d’assurer sans délai l’hébergement hôtelier individuel d’un jeune migrant.

Mercredi 24 octobre, le tribunal administratif de Lyon a donné raison à un jeune migrant, qui demandait à la métropole de Lyon d’organiser son accueil en foyer. Reconnu mineur par la Méomie (Mission d’Évaluation et d’Orientation des Mineurs Isolés Étrangers), il était hébergé à l’hôtel en chambre collective mais revendiquait une meilleure prise en charge compte-tenu de sa situation médicale préoccupante. Le tribunal administratif a rendu une décision en faveur du jeune. La métropole doit « assurer sans délai l’hébergement hôtelier individuel avec le maintien d’un contact régulier assuré, par tous moyens, par le travailleur social référent, puis, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, un hébergement en foyer d’accueil » indique le tribunal dans sa décision. Le juge des référés a considéré que l’urgence de la situation médicale de ce jeune nécessitait un suivi et accompagnement particulier. Les autres requêtes du plaignant, représenté par Me Rodrigues, ont été rejetées. La situation du jeune migrant a été portée à la connaissance du tribunal par le soutien de la maire du 1er arrondissement de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert. "C’est un jugement très positif. Au delà des belles paroles du président de la Métropole, j’attend des actes" indique-t-elle.