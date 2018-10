Meyzieu : sa fille est exclue de classe, il vient gifler le professeur

Mardi 2 octobre, une jeune fille exclue de classe par un professeur a prévenu son père. Ce dernier est entré dans l'établissement situé à Meyzieu à côté de Lyon et a giflé l'enseignant.

Selon Le Progrès qui rapporte l'affaire, ce mardi 2 octobre un père a giflé un enseignant dans la salle des professeurs d'un collège de Meyzieu. Plus tôt dans la journée, sa fille a été exclue de classe. Elle demande alors à voir la conseillère principale d'Éducation qui lui demande d'attendre la fin de matinée. Elle décide alors d'appeler son père qui débarque dans l'établissement vers 12h15.

Ce dernier a expliqué avoir un rendez-vous avec le professeur. Le père est parvenu à entrer dans la salle des professeurs et a giflé l'enseignant. Ses collègues ont décidé d'invoquer leur droit de retrait, cessant leur travail. Ils demandent désormais plus de moyens humains, mais aussi un rendez-vous avec les services de l'Éducation nationale. Une plainte a été déposée contre le père et une enquête ouverte par les services de police.