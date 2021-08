Métropole de Lyon : une concertation organisée autour du projet de barrage à Francheville

Lancée au début de l'été 2021, la concertation a pour but de trouver un compromis d'ici mi-2022.

À l'ouest de Lyon, un projet de barrage divise les habitants de Francheville, Oullins et Sainte-Foy-les-Lyon. Le projet vise à éviter des crues et des inondations mais pourrait avoir des conséquences sur la biodiversité. Le Syndicat mixte d’aménagement de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières a lancé une concertation appelée "Concert'eau" début juillet pour recueillir l'avis des habitants concernés par le projet, rapporte Rue89Lyon.

Le dispositif repose sur une série d’ateliers et de visites. Une page internet devrait voir le jour pour permettre de suivre et de contribuer aux travaux Concert’eau. Un premier séminaire des élus est programmé le 28 août prochain