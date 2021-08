Métropole de Lyon : la police démantèle un trafic de stupéfiants dans un appartement de Vénissieux

Au terme d’une opération de surveillance, les policiers de Vénissieux ont interpellé trois hommes impliqués dans un trafic de stupéfiants conduit depuis un appartement de la commune, située au sud de Lyon. Plusieurs kilos d’herbe de cannabis ont pu être saisis, ainsi qu’une arme.

Un appartement du Boulevard Lénine, à Vénissieux, supposé inhabité abritait en fait un trafic de stupéfiants. À l’issue de plusieurs heures de surveillance, le 4 août, les policiers de la commune du sud de Lyon ont pu confirmer leurs soupçons et procéder au contrôle d’un jeune homme de 19 ans, qui quittait les lieux en possession de plusieurs grammes de résine et d’herbe de cannabis.

Toutefois, les agents ont mis la main sur le gros du stock de stupéfiants en saisissant des sacs, qui venaient d’être jetés à un homme d’une trentaine d’années situé au pied de l’appartement surveillé. À l’intérieur, près de 3 kg d’herbe de cannabis, 291 grammes de résine ainsi qu’une arme de poing.

Trois hommes condamnés

La fouille de l’appartement suspect a également permis aux enquêteurs d’interpeller un troisième homme et de saisir environ 60 grammes de résine et d’herbe de cannabis, ainsi que du matériel nécessaire à la confection et à la découpe de stupéfiants, afin de procéder à leur revente.

Placés en garde à vue, les trois individus ont reconnu les faits, à minima. Présentés au parquet de Lyon lors d’une comparution immédiate, le 6 août, ils ont été condamnés à des peines différentes. Le jeune de 19 ans a écopé de six mois de détention à domicile, sous surveillance électronique, l’homme qui voulait récupérer les sacs jetés dans la rue s’est vue infliger 10 ans d’interdiction de port d’arme et 12 mois avec mandat de dépôt et enfin le troisième larron a reçu 18 mois avec mandat de dépôt.