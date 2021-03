Métropole de Lyon : la ligne saisonnière 83 reprend du service normalement… pour le moment

La ligne TCL 83 vers le Grand Parc Miribel Jonage reprend du service à partir du samedi 3 avril pour la saison estivale, mais les mesures sanitaires pourraient avoir un impact sur son fonctionnement.

Avec le soleil, c’est l’autre signe que l’été arrive. La ligne TCL saisonnière 83 entre Vaulx-en-Velin La Soie et le Grand Parc Miribel Jonage reprend du service dès ce samedi 3 avril et jusqu’au 5 septembre. Cette ligne est l’un des moyens des Lyonnais, notamment ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, de rejoindre le Grand Parc Miribel Jonage pour souffler loin de la ville le temps d’une journée.

Seulement voilà, Emmanuel Macron doit s’exprimer ce mercredi sur un éventuel durcissement du confinement ce qui pourrait avoir des conséquences sur la ligne TCL. Du côté de Keolis on admet que l’on "est à l’abri de rien". En 2020 la ligne 83 avait dû ouvrir plus tardivement que d’habitude, en juin, et la ligne était directe entre Vaulx-en-Velin et Grand Miribel Jonage à cause du contexte sanitaire.

Aujourd’hui, c’est retour à la normale avec ouverture en avril et les quatorze arrêts de la ligne desservie, mais "nous ne sommes pas à l’abri que le parc soit fermé ou autres…" admet-on du côté de Keolis. La suspension complète de la ligne reste peu probable puisque les dessertes intermédiaires pourront être maintenues, mais la crise sanitaire l’a prouvé, mieux vaut ne présumer de rien.