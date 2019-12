Métro, bus, tramway : le Sytral a dévoilé ses études pour préparer l’avenir du réseau TCL. Ce document de travail doit permettre ensuite aux élus d’enclencher les futurs grands projets qui mailleront la métropole de Lyon et le Rhône.

Le Sytral vient de restituer ses études sur les possibles développements du réseau TCL. Présentées par sa présidente Fouziya Bouzerda, elles sont avant tout une base de travail pour ceux qui obtiendront la majorité lors des prochaines élections. Ces derniers pourront ainsi donner suite ou non aux projets, en initiant des études plus précises, en fonction des évolutions des bassins de population. Dans ce contexte, aucun calendrier précis ou budget n'a été communiqué, si ce n'est qu'il faudra autour de 9 milliards d'euros pour en réaliser la majorité.

Ainsi, en ce qui concerne les métros, ils pourraient tous être prolongés de manière pertinente selon les scénarios suivants :

Ligne A :

prolongée à l’Est : Meyzieu/Décines/Grand Montout

Ligne B :

prolongement jusqu’aux Hôpitaux sud (terminé en 2023)

prolongée au Nord jusqu’à Rillieux via Tonkin, St Clair, Caluire Centre, Perica, Sathonay-Rillieux

prolongée au Sud jusqu’à l’A450

Ligne C :

modernisée et prolongée jusqu’à Montessuy

Ligne D :

prolongée au Nord vers le quartier de l’Industrie

au Sud vers le boulevard urbain sud

Ligne E :

création entre Alaï et Part-Dieu (doit être votée au début du prochain mandat)

prolongement à l’Ouest jusqu’à Craponne

prolongement à l’Est jusqu’à Bron / Portes des Alpes

Des tramways de rocade, des bus express

En ce qui concerne le tramway, ce sont les liaisons de rocade qui seraient privilégiées :

prolongement de la ligne T6 vers le Nord (doit être voté au début du prochain mandat)

création d’une nouvelle ligne de Gerland à la Doua : Villeubanne La Doua – Vaulx-en-Velin – La Soie (A8 Nord) Gare de Vénissieux – St Fons – Gerland ou Debourg (A8 Sud)



Pour les bus, ce sont des axes express avec des véhicules à haut niveau de service :

axe La Duchère, le Pérollier, Campus Ecully/Techlid -

axe Centre-Est pour relier Genas et Saint-Exupéry à la Part-Dieu via Route de Genas ou Lacassagne, Bron Terraillon, Eurexpo, ZI Mi-Plaine, Chassieu/Genas

Des lignes express M6 et M7 pour accompagner la requalification des axes routiers (elles seront mises en place dès 2020).

Si en 2019, on comptabilise 1,8 million de voyages par jour, ils pourraient monter à 2,5 millions d'ici 2030. Se pose également la question de renforcer et compléter l'offre des parc-relais, avec le risque de contribuer un peu plus à l'étalement urbain. Selon l'étude, pour qu'un parc-relais soit optimal, il faut que le voyageur fasse un trajet de 20 minutes maximum pour y arriver, puis 20 minutes sur le réseau TCL. Enfin, d'autres études ont été menées sur le transport par câble (lire ici), ou fluvial (lire ici).

A la lumière de ces pistes, ce sont désormais aux futurs candidats de s'en emparer ou non et de choisir quel arbitrage faire en matière de finance public. Car quoi qu'il arrive, c'est bien la capacité d'investissement et le choix de privilégier la voiture individuel ou le transport collectif qui restera le juge de paix à la fin.