Météo : un dimanche sous la pluie à Lyon

En ce dimanche 2 décembre, les prévisions météo annoncent une journée pluvieuse, mais la qualité de l'air sera meilleure que cette semaine.

Après l'accalmie hier, ce dimanche 2 décembre sera marqué par un temps pluvieux. Le ciel oscillera entre gros nuages, de 10h et 16h, et pluie, le reste de la journée. Météo France prévoit des températures entre 6 et 11 degrés, qui pourront être ressenties plus froides à cause de quelques rafales en début de matinée.

Ce temps perturbé permettra cependant d'avoir une bonne qualité de l'air selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, qui prévoit un indice de 23 sur 100.