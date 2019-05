Météo orageuse ce samedi 25 mai à Lyon

Si la journée s'annonce chaude et radieuse, le temps pourrait virer à l'orage en fin d'après-midi, ce samedi, à Lyon.

Des orages devraient venir rafraîchir l'atmosphère. Les températures seront élevées, ce samedi à Lyon, avec 17°C au lever du jour et près de 25°C au plus fort de la journée. Bien loin encore des 34°C de 2009, le record absolu pour un 25 mai, certes. Mais suffisant pour que des orages viennent rafraîchir l'atmosphère dans l'après-midi. Le Rhône, comme une grande majorité de départements français sont d'ailleurs placé en vigilance jaune aux orages. Laqualité de l'air est à nouveau jugée moyenne par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 51/100 sur le barème national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.