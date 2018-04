Météo du 8 avril : Lyon sous les nuages

Le ciel restera couvert et les températures douces ce dimanche à Lyon.

On prend les même et on recommence. Comme hier, le temps sera nuageux et les températures douces ce dimanche à Lyon. Le ciel restera chargé tout au long de la journée, avec la possibilité de voir quelques gouttes tomber. Le vent restera faible.

Côté températures, on reste sur des valeurs bien supérieures au moyennes de saison. De 12°C au lever du jour, le mercure grimpera à 17°C à la mi-journée, pour atteindre la barre des 20°C au plus fort de l’après-midi.

La qualité de l’air, enfin, est considéré comme « bonne » ce dimanche, à Lyon, par l’observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 36/100 sur l’indice national Atmo (0/100 étant la meilleure note possible).

A noter que le Rhône, comme l’Isère et les deux départements savoyards, sont placés en vigilance jaune inondation par Météo France.