Météo du 30 juin à Lyon : la canicule encore dimanche, les orages lundi

Il va encore faire chaud, très chaud, à Lyon ce dimanche. 37 degrés sont attendus au meilleur d'une journée encore très ensoleillée. La semaine caniculaire se poursuit. Les orages sont attendus lundi après-midi dans la capitale des Gaules.

Alors qu'une bonne partie de la France commence à voir les températures chuter, les Lyonnais vont devoir encore prendre un peu leur mal en patience. Il va encore, comme toute la semaine, faire chaud, et beau, à Lyon. La nuit de samedi à dimanche a été très chaude, très lourde et ce dimanche, le thermomètre devrait atteindre les 37 degrés à l'ombre dans l'après-midi.

Les orages, selon Météo France, sont attendus lundi après-midi à Lyon. Ils devraient faire considérablement baisser les températures dès lundi soir. Mardi, Lyon devrait retrouver des températures plus normales, en tout cas beaucoup plus supportables.

En ce qui concerne la qualité de l'air, elle reste médiocre à Lyon avec un indice de 79 du laboratoire Atmo-Auvergne Rhône-Alpes sur une échelle allant de 0 à 100, de très bonne à très mauvaise.

La circulation différenciée est toujours en vigueur à Lyon ce dimanche, comme depuis mercredi. Ainsi, seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler. Ceux avec une vignette 3, 4 et 5 et ceux sans vignettes n'ont pas le droit de rouler à Lyon et Villeurbanne.

