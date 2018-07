Météo du 3 juillet à Lyon : orages et légère baisse des températures

Le mercure ne devrait pas dépasser les 30°C ce mardi selon Météo France qui prévoit tout de même quelques orages en fin de journée.

Soleil le matin, orages le soir, le scénario de ce lundi devrait se répéter aujourd'hui. Météo France prévoit du beau temps jusqu'à 17h avant l'arrivée d'orages entre 17h et 20h. Le tonnerre devrait se calmer dans la soirée et laisser place à quelques averses jusqu'à 23h. Côté températures, il fera entre 19°C et 30°C aujourd'hui.

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 64/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.