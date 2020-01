Météo du 28 janvier à Lyon : pluie, vent, mais qualité de l'air extra

Temps maussade à Lyon ce 28 janvier avec de la pluie et du vent, mais "très beau temps" si on regarde uniquement du côté de la qualité de l'air.

Après une nuit de lundi à mardi marquée par les rafales de vent jusqu'à 50 km/h et de la pluie, la matinée de ce 28 janvier sera plus calme. Les averses se font plus rares avec l'arrivée de quelques éclaircies avant le milieu de journée. La pluie reprend le dessus dans l'après-midi, pour un temps qui restera ensuite gris.

Le vent tourne. Du sud, il se fait d'ouest, jusqu'à 20 km/h. Les températures se font plus douces. Après 7 degrés le matin, il fera 11 degrés l'après-midi.

La bonne nouvelle est du côté de la qualité de l'air qui profite de ces conditions. Selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, l'indice pour cette journée est de 21, pour une qualité jugée bonne.