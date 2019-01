Météo du 23 janvier : neige et pluie attendues en matinée à Lyon

Météo France prévoit de la neige et de la pluie entre 4h et 7h du matin à Lyon ce mercredi matin.

La météo s'annonce humide ce mercredi à Lyon. Entre 4h et 7h, Météo France prévoit de la neige et des averses de pluie. Au lever du jour, les averses de neige vont s'arrêter pour ne laisser plus que les ondées tomber. Ces averses vont continuer jusqu'à 16h. Concernant les températures, il fera entre -1°C et 5°C ce mercredi.

Côté pollution, l’épisode de pollution est passé et la qualité de l'air sera jugée “moyenne”. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 53 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).