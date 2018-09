Météo du 21 septembre : soleil le matin, pluie en début de soirée

Après plusieurs semaines de beau temps, quelques averses vont pointer le bout de leur nez ce vendredi en début de soirée.

Il va faire beau ce vendredi matin à Lyon. Du soleil qui devrait tenir jusqu'à 14h avant l'arrivée d'une large couverture nuageuse au-dessus de la ville. Accompagnant les nuages, le vent va se lever et soufflera jusqu'à 60 km/h. Côté pluie, les ondées tomberont sur Lyon entre 17h et 20h selon Météo France avant de s'arrêter dans la soirée. Concernant les températures, il fera entre 17°C et 33°C ce vendredi.

Côté pollution, la qualité de l'air sera considérée comme bonne avec un indice de 44 sur 100 selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.