Météo du 20 avril : l'été toujours l'été à Lyon !

L'arrivée de l'été ne s'arrête pas en si bon chemin. Le soleil et le beau temps continue leur course aux degrés à la hausse. Sans surprise, c'est une belle et chaude journée qui s'annonce à Lyon.

Se lever avec le soleil, se coucher avec lui, un beau projet que pourront mener à bien tous les Lyonnais aujourd'hui. On ne l'explique plus, le soleil est au rendez-vous et le mercure grimpe. Il fera 21°C à 11h et 26°C à 14h. A 17h, le thermomètre indiquera la température la plus chaude de la journée, avec 28°C. Aucune perturbation ne viendront gâcher cette belle journée annonciatrice d'un week-end tout aussi agréable.

Seul bémol, et malheureusement pas des moindres, la qualité de l'air se dégrade à mesure que les températures sont à la hausse. Aujourd'hui, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit un indice de 62 et donc une qualité "médiocre" à Lyon. L'échelle du laboratoire va de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").