Météo du 2 juillet à Lyon : retour du soleil et températures supportables

Après les orages de ce lundi soir, et la canicule de la semaine passée, la météo sera très agréable ce mardi à Lyon

Ce mardi, la journée s'annonce des plus agréables. Du matin jusqu'au soir, Météo France prévoit un très large soleil avec quelques nuages ici où là. Les orages de ce lundi soir ont considérablement rafraîchi l'atmosphère. Le mercure oscillera entre 19°C et 30°C ce mardi. Des températures bien plus agréables que celles qui ont touché Lyon depuis plus d'une semaine.

Côté pollution, la qualité de l'air va s'améliorer et sera jugée “moyenne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 55 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).