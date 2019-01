Météo du 2 janvier : des rafales de vent et quelques éclaircies à Lyon

Les nuages gris qui stagnent sur Lyon depuis plusieurs jours risquent d'être soufflés par des rafales de vent venu du Nord. Malgré la fraîcheur, le soleil réapparaît le temps de quelques éclaircies ce mercredi après-midi.

Les températures se rafraîchissent, mais le soleil engage un retour timide à Lyon. Ce mercredi, le mercure ne dépasse pas les 5 degrés et le vent froid venu du Nord s'installe dès le matin. À partir de 7 heures et jusqu'à 16 heures, les rafales pourront attendre les 45 km/h. Une accalmie est prévue entre 16 heures et 19 heures avant que le vent du Nord ne reprenne de plus belle en soirée. C'est entre 13 heures et 16 heures que les Lyonnais auront le plus d'opportunités d'apercevoir le soleil et ses éclaircies, qui devraient être beaucoup plus radieux dès ce jeudi et pour toute la fin de la semaine. Grâce au vent, la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise est "très bonne" selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 17/100. Pour rappel, une note basse indique un air peu pollué.