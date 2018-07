Météo du 19 juillet à Lyon : du soleil avant les orages

Une journée bercée de soleil est attendue ce jeudi à Lyon avant l'arrivée d'orages en fin de semaine.

Il va faire une nouvelle fois très beau ce jeudi à Lyon. Selon Météo France, le soleil sera au rendez-vous aujourd'hui tout au long de la journée. Aucun nuage n'est prévu à l'horizon. Une dernière journée radieuse avant l'arrivée d'orages ce vendredi après-midi et samedi. Côté températures, il fera entre 18°C et 33°C aujourd'hui. La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 63/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.