Météo du 19 avril : 28°C à Lyon

C'est une fin de semaine sans nuage qui est prévue à Lyon. Les premières chaleurs sont bien là, et le soleil aussi.

Du soleil, du soleil, et encore du soleil à Lyon pour ce 19 avril. Lyonnais, prévoyez les lunettes de soleil et jouez des coudes pour trouver une place en terrasse. Comme hier, la journée sera belle dans la capitale des Gaules. Aucun nuage à l'horizon, seulement un ciel bleu, et les degrés à la hausse. Plus encore qu'hier, il fera bon, voire chaud. Dès 11h il fera 21°C. A 14, he le mercure montera jusqu'à 26°C pour finir sa course jusqu'à 28°C à 17h. Le soleil se couchera à 20h31 ce soir.

La qualité de l'air est elle en baisse. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit 55 à Lyon, soit une qualité "moyenne", sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise"). Pour la journée de demain, la qualité s'annonce encore à la baisse.