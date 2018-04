Météo du 18 avril : un air d’été à Lyon

On l’attendait, cette fois c’est certain, le beau temps est de retour à Lyon. Soleil et températures presque estivales toute la journée !

Hier déjà le beau temps ravissait les Lyonnais. Aujourd’hui encore, les sourires devraient s’étendre sur les visages, les terrasses se remplir et les quais se bonder. Le soleil est bien ancré à Lyon, et ce pour toute la semaine. Aucun nuage à l’horizon ! C’est un ciel bleu sans accroc qui laissera passer les douces températures de saison. Dès 11h il fera déjà 20°C. A 14h, le thermomètre indiquera 24°C, et en fin de journée, à 17h, le mercure sera au plus haut : 26°C. Le soleil se couchera à 20h30.

Côté qualité de l’air en revanche, une dégradation. Depuis quelques jours elle se dégrade. Aujourd’hui, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes l’estime à 47 et donc « bonne », sur son échelle de 1 (« très bonne ») à 100 (« très mauvaise »). Demain, les annonces sont encore pessimistes puisque le laboratoire prévoit 52.