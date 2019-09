Météo du 15 septembre à Lyon : grand soleil et grosse chaleur

Il va faire beau et chaud à Lyon ce dimanche. Du soleil, matin, midi et soir, et des températures qui vont atteindre les 32 degrés.



Du soleil le matin, le midi et le soir. Pour tout le monde. La journée de dimanche s'annonce estivale à Lyon où les températures pourraient grimper jusqu'à 32 degrés dans l'après-midi. Avec peu de nuages à l'horizon.

Et le beau temps est prévu, à Lyon, toute la semaine prochaine. Un mois de septembre décidément bien ensoleillé.

La qualité de l'air, elle, est annoncée comme bonne ce dimanche. L'indice Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes pour ce dimanche est de 43. "Dimanche 15 et lundi 16, peu de changement, les conditions de températures et d’ensoleillement se maintiennent et resteront favorables à une qualité de l’air moyenne à médiocre sur la majorité du territoire (de la région)", précise le laboratoire.