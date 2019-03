Météo du 14 mars : pluie et grisaille à Lyon, mais bonne qualité de l'air

Ce jeudi 14 mars à Lyon, plus la journée avancera, plus la pluie devrait redoubler en intensité.

Journée grise et pluvieuse à Lyon ce 14 mars, avec un temps qui devrait être essentiellement marqué par les précipitations. Progressivement, les averses devraient se faire plus régulières et plus fortes au fil de la journée. Parapluie de rigueur dans le sac aujourd'hui puisque les pluies seront plus importantes ce soir.

Les températures baissent, après 5 degrés ce matin, il fera 10 cet après-midi, soit 4 degrés sous les normales de saison.

La bonne nouvelle est du côté de la qualité de l'air, avec un indice de 26 sur 100 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, elle est considérée comme bonne.