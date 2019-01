Météo du 14 janvier : pluie et froid à Lyon

En plus de la grisaille des derniers jours, la pluie va s'intensifier à Lyon ce lundi.

Le lundi au soleil... On connaît la suite, surtout au mois de janvier. Mais le temps de ce lundi sera particulièrement odieux à Lyon, entre pluie et vent, jusqu'à 50 km/h le matin. La grisaille désormais installée depuis de nombreux jours arriverait même à faire oublier l'existence du soleil aux Lyonnais.

Et la légère remontée des températures ne consolera personne, tant on rechignera à mettre le nez dehors. De 8°C au lever du jour, le mercure grimpera à 9°C au plus fort de la journée, avant de redescendre à 5°C en soirée.

La qualité de l'air est annoncée "très bonne", par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 20/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.