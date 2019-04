Météo du 14 avril : le vent se lève, les températures chutent

La tendance à la fraîcheur devrait se confirmer en début de semaine prochaine.

Redoux à Lyon, ce dimanche. Les températures vont chuter, avec tout juste 3°C annoncés au lever du jour, et un ressenti plus bas encore. Le mercure atteindra laborieusement la barre des 10°C à la mi-journée, alors que le vent se lèvera, avec des rafales jusqu'à 40 km/h. Le ciel devrait néanmoins rester encombré de quelques nuages.

La température ne progressera plus beaucoup, avec 12°C seulement au plus fort de l'après-midi. Bien loin des 26,5°C du 14 avril 1994, le record à cette date, donc. Cette tendance au vent et redoux devrait se poursuivre en début de semaine, avant un possible retour des averses les jours suivants.

La qualité de l'air est annoncée "bonne", ce dimanche à Lyon, par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 48/A00 sur le barème national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.