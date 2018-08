Météo du 10 août : soleil et 27°C à Lyon

Il va faire beau, mais pas trop chaud ce vendredi à Lyon.

Les orages et pluies qui ont touché la région lyonnaise ces deux derniers jours ont largement fait baisser la température à Lyon. Ce vendredi, le soleil va reprendre ses droits au-dessus de la ville. Du matin jusqu'au soir, Météo France prévoit une journée sans ombrage. Les températures ne vont pas remonter brutalement à la faveur de ce retour. Météo France prévoit 27°C au plus fort de la journée et 14°C au plus bas dans la nuit.

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 66/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.