Ce lundi 3 décembre sera marqué par des éclaircies et une hausse des températures.

Ce début de semaine sera marqué une journée agréable. Les éclaircies devraient être fréquentes tout au long de ce lundi, hormis peut-être entre 10h et 13h où les nuages seront plus importants. Les températures seront douces, entre 9 et 15 degrés durant la journée sont prévus par Météo France.

La qualité de l'air sera également bonne, avec une note de 21/100 accordée par Atmo Auvergne Rhône-Alpes.