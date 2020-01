Manifestation aux flambeaux à Lyon : le réseau TCL perturbé

La manifestation aux flambeaux contre la réforme des retraites vient de démarrer à Lyon. Bus et tramways sur son parcours sont perturbés.

Une manifestation contre la réforme des retraites est organisée à Lyon ce jeudi soir avec un départ rue de la Villette, derrière la gare Part-Dieu. Elle a pour particularité d'être une "manif aux flambeaux" et ira jusqu'au 234 du cours Émile-Zola à Villeurbanne devant le Centre culturel et de la vie associative. Le réseau TCL est perturbé sur le parcours du cortège.

Ainsi, le tramway T1 circule en deux parties distinctes, une entre Debourg et Part Dieu Vivier Merle et l'autre entre Charpennes et IUT Feyssine. Par ailleurs le T4 circule uniquement entre Archives Départementales et Hôpital Feyzin Vénissieux.

Enfin, les lignes de bus C2, C3, C16, C17, 27, 37 et 70 sont déviées ou limitées.