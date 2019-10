Lyon : vous ne retrouvez pas votre vélo ? Il est peut-être à la fourrière

A l'occasion de la conférence du fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, plusieurs routes sont fermées à Lyon et interdites au stationnement. Les véhicules garés à l'intérieur sont amenés à la fourrière, y compris les vélos.

Si vous ne retrouvez pas votre vélo dans les rues de Lyon ce mercredi 9 octobre ou ce jeudi 10 octobre, il n'a peut-être pas été volé, mais il va falloir aller le chercher à la fourrière. En effet, plusieurs périmètres sont interdits à la circulation et au stationnement à l'occasion de la conférence du fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (voir les rues concernées à la fin de cet article). Selon nos constatations, les véhicules sont déjà en cours d'enlèvement par la fourrière, y compris les vélos. S'il n'est pas trop tard, il peut être pertinent d'aller déplacer son véhicule ou vélo dès à présent.

S'il a été enlevé par la fourrière, il faudra se rendre au 38 rue Pierre Sémard dans le 7e arrondissement de Lyon (ouverte du lundi au samedi de 7h30 à 21h30 et dimanche et jours fériés de 8h à 19h / 04 37 28 56 87). La récupération de son vélo est gratuite (souvent sans l'antivol qui aura été coupé).

Ainsi les interdictions sont :

Sur le secteur préfecture

La circulation automobile, le stationnement et les déplacements piétons seront interdits du mercredi 9 octobre 2019 à 15 heures au jeudi 10 octobre 2019 à 14 heures dans le périmètre délimité par les voies suivantes : cours de la Liberté, rue Rabelais, avenue de Saxe et rue Part-Dieu.

Le stationnement sera également interdit du mercredi 9 octobre 2019 à 06 heures au jeudi 10 octobre 2019 à 14 heures sur les voies suivantes : cours de la Liberté (partie entre la rue Servient et la rue de Bonnel), rue de Bonnel (partie entre le quai Victor Augagneur et l’avenue Maréchal de Saxe), rue Dunoir (partie entre la rue Pierre Corneille et l’avenue Maréchal de Saxe), rue Pierre Corneille (partie entre la rue de Bonnel et la rue Servient), rue Pravaz (des deux côtés) et rue Servient (partie entre l’avenue du Maréchal de Saxe et le quai Victor Augagneur)

Secteur Hôtel de Ville

La circulation automobile, le stationnement et les déplacements piétons seront interdits le mercredi 9 octobre 2019 de 18 heures à minuit dans le périmètre délimité par les voies suivantes : Place Louis Pradel, rue Désirée, rue Romarin, rue Sainte Catherine, rue Terme, rue d’Algérie, rue Lanterne, rue Constantine, rue Paul Chenavard, rue du Plâtre, rue du Bât d’Argent, Quai Jean Moulin (exclu du périmètre), Place Louis Pradel.

Le stationnement sera également interdit du mercredi 9 octobre 2019 de 11 heures à 23h30 sur les voies suivantes : rue de l’Arbre Sec, rue Joseph Serlin, rue Paul Chenavard (la partie entre la place des Terreaux et la place Meissonier), rue du Président Edouard Herriot (des deux côtés entre la partie de la rue de l’Arbre Sec et la rue Joseph Serlin), rue Pizay (la partie entre la rue de la République et la rue du Président Edouard Herriot) et rue Puits Gaillot.

Secteur Cité internationale

La circulation automobile, le stationnement et les déplacements piétons seront interdits du mercredi 9 octobre à 12 heures au jeudi 10 octobre 2019 à 14 heures dans le périmètre délimité par les voies suivantes : Place de l’ours (partie piétonne comprise), Quai Charles de Gaulle, parking sous les ponts SNCF (côté Amphi 3000), Allée Achille Lignon.

Le stationnement sera également interdit du mercredi 9 octobre à 8 heures au jeudi 10 octobre 2019 à 18 heures sur la voie suivante : quai Charles de Gaulle (sur la desserte autocars et les emplacements réservés au Taxis).