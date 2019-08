Lyon : vers une rentrée "chaotique" pour les collèges et lycées ?

Le syndicat majoritaire des professeurs des collèges et lycées SNES s'attend à une "rentrée chaotique" dans l'académie de Lyon.

"Après une session du bac 2019 absolument chaotique et des annonces qui visent à augmenter notre charge de travail et dégrader nos conditions de travail, c'est une rentrée très difficile qui se prépare" a annoncé la branche lyonnaise du syndicat d'enseignants SNES. Ce dernier craint notamment la hausse des effectifs et assure que "dans beaucoup d'établissements, on dépasse les 30 élèves par classe" tout en expliquant que le nombre d'élèves a été sous-estimé.

Du côté des lycées, la réforme Blanquer continue de susciter la grogne chez les enseignants. Ceux du SNES compte continuer à se mobiliser contre dès la rentrée, tandis que des préavis de grève ont d'ores et déjà été déposés.