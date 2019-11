Lyon Urban Trail : trafic perturbé dans le 5e et le 9e arrondissement

Le Lyon Urban Trail by Night c’est ce samedi à partir de 18 heures. Des perturbations sont à prévoir pour les automobilistes et les usagers TCL.

Les coureurs noctambules s’élanceront à partir de 18h30 jusqu’à 23 heures pour l’édition 2019 de la course nocturne. Trois parcours de 8, 15 et 26 km sont prévus pour la course. Ils passeront par la rive droite de la Saône, les quartiers Saint-Jean et Saint-Georges, les collines de Fourvière et de Sainte-Foy pour arriver au théâtre romain de Fourvière.

L’événement, qui doit attirer jusqu’à 6500 sportifs aura des conséquences sur la circulation, attention aux mauvaises surprises pour les automobilistes. 19 portions de routes seront fermées selon le parcours de la course.

Le programme complet des fermetures selon les horaires est disponible ici. Des déviations ont été mises en place pour pouvoir accéder au centre-ville de Lyon, à Gorge de Loup, Fourvière, la rue du Cardinal Gerlier et la rue de Trion.

Pour rappel le funiculaire en direction de Fourvière est fermé jusqu’au 3 novembre inclus. Depuis 16 heures le bus relais entre Saint-Just et Fourvière est suspendu du fait de la course. La seule solution, marcher. Ou courir pour ceux qui sont arrivés en retard au Lyon Urban Trail.