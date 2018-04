Lyon : une voiture percute un tramway

Un automobiliste a été légèrement blessé dans le choc. Il a été pris en charge par les services de secours.

Le début d'après-midi ensoleillé a été émaillé d'un accident entre un tramway et une voiture, ce samedi, à Bron. Le choc s'est produit au niveau du rond-point de l'avenue de l'Université, entre les arrêts Parilly-Université et Rebufer de la ligne de T2. Le trafic a été perturbé sur cet axe et sur la route.

Une équipe du Samu s'est rapidement rendue sur place, précise Le Progrès, accompagné d'une vingtaine de pompiers. La vingtaine de passagers du tramway s'est tirée indemne de l'accident. Légèrement blessé, un automobiliste a été pris en charge par les services de secours.

Des policiers du commissariat de Bron ont également été dépêchés sur place. La circulation a été rétablie vers 14h30, une fois la chaussée et la voie de tramway dégagées. Un accident certainement impressionnant pour les passagers, mais en rien comparable avec celui qui avait fait 16 blessés dans le 3e arrondissement de Lyon, au mois de novembre