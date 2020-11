Lyon : une policière agressée lors d'une intervention pour tapage nocturne

Une policière reçoit un coup de tête de la part d'une habitante de la rue Garibaldi, samedi soir.

Un peu avant 00 h 00 samedi soir, des policiers sont appelés pour intervenir dans le cadre d'un tapage nocturne rue Garibaldi, rapporte le Progrès. Une soirée avec une dizaine d'invités et une musique en fond est au cœur du problème.

Alors que les forces de l'ordre demandent de baisser le son et qu'ils dressent le procès verbal l'une des invités commence à s'énerver. Cette dernière insulte la patrouille et un donne un violent coup de tête et plusieurs coups de pied à une policière. Elle sera finalement maitrisée et placée en garde à vue. Elle devrait être présentée en comparution immédiate. Quant à la victime des coups, le médecin lui a prescrit sept jours d'ITT.