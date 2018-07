Lyon : une nouvelle vie pour le Grand Réfectoire de l’Hôtel Dieu

Ancienne cantine des sœurs des hospices, le Grand Réfectoire se refait une beauté pour devenir un restaurant haut de gamme.

Deux projets vont voir le jour dans le grand réfectoire de l'Hôtel Dieu : une brasserie luxueuse et un bar de nuit haut de gamme. Anciennement utilisé par les sœurs hospitalières, le Grand Réfectoire de l'Hôtel Dieu représente 420 m² prêts à accueillir une nouvelle vie. Un lieu d'exception donc, achevé en 1747, orné d'une voûte, de boiseries et de vitraux laissant béat d'admiration.

En 2014, Paul Bocuse avait annoncé la reprise du lieu pour y installer un restaurant, mais il a dû abandonner deux ans plus tard à cause de "contraintes techniques". Le projet porté par Marc Bonneton, du bar l'Antiquaire, Mathieu Cochard et Thibault Salvat, du Hard Rock Café et Emmanuel Sailer, spécialiste des établissements hôteliers a donc enfin trouvé preneur. Le chef étoilé Marcel Ravin, qui dirige le Blue Bay à Monaco, sera à la tête de la partie restauration tandis que l'on retrouvera un barman vainqueur du Bacardi Legacy Global Cocktail Competition derrière le bar. Les travaux s'élèveront à hauteur de 4,5 millions d'euros pour transformer l'endroit. L'ouverture est prévue pour la fin 2018.