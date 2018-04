Lyon : une nouvelle ligne aérienne en liaison avec l’Arménie

Jeudi 19 avril au matin, la compagnie aérienne Armenia AirCompany a inauguré une nouvelle ligne entre Lyon et Erevan avec son premier vol.

Pour sa première liaison vers la France, la compagnie arménienne a choisi la ville de Lyon. Une décision mûrement réfléchie, du fait de la vaste communauté arménienne présente en Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus d’un siècle. Cette nouvelle ligne "va répondre à la demande de la communauté arménienne présente à Lyon, Vienne et Valence, notamment", précise le gestionnaire de Vinci Airports.

Mais l’ouverture de cette nouvelle ligne intervient aussi dans le renforcement du partenariat entre Lyon et Erevan, déjà très développé. Pour Georges Képénékian, maire de la ville de Lyon, la création de cette liaison permet un renouvellement de la coopération entre Lyon et Erevan datant de 1992, selon Lyon Mag. "Le maire se félicite de cette nouvelle liaison qui, selon lui, permettra de favoriser les échanges à double sens entre Lyon et Erevan", explique la mairie de Lyon.

Armenia AirCompany propose deux vols par semaine, les lundis et jeudis, entre Erevan et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.