Lyon : une nouvelle attestation de déplacement pour le couvre-feu et la limite de 10 kilomètres

Le ministère de l’Intérieur a publié sur son site ce samedi une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire. Elle n’est destinée qu’aux trajets au-delà des 10 kilomètres et durant le couvre-feu.

À la suite des annonces d’Emmanuel Macron du 31 mars sur les limites de déplacement au niveau national à partir de ce samedi, 19h, une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire a été publiée par le ministère de l’Intérieur.

Le 20 mars, lorsque le Rhône et d’autres départements ont été confinés, l’attestation pour chaque déplacement de jour publiée par le gouvernement avait suscité la polémique, notamment du fait de sa complexité. Elle avait été rapidement retirée. Désormais, pour circuler dans le périmètre des 10 kilomètres autorisés, l’attestation n’est pas nécessaire si une justification de domicile et une pièce d’identité sont présentées. La nouvelle attestation est aussi plus simple à lire et tient sur une page.

Il y a deux types de déplacements valables au-delà des 10 kilomètres. Dans son département ou dans une limite de 30 kilomètres au-delà du département pour les achats, l'accompagnement d'enfants à l'école, établissement culturel, lieu de culte, démarches administratives ou juridiques. Les déplacements sans limites de distance sont autorisés pour le travail, un rendez-vous médical, une situation de handicap, un motif familial impérieux, un déménagement, une convocation judiciaire ou administrative.

L'attestation est disponible en version numérique sur le site du ministère de l'Intérieur. Elle est aussi en version PDF, avec les justificatifs de déplacement professionnels et de déplacement scolaire, sur le site du gouvernement. Il est aussi possible de faire une attestation à partir de l'application TousAntiCovid.