Lyon : une météo printanière la semaine prochaine

La semaine du 15 février aura des allures printanières à Lyon. Au programme, des températures clémentes, du soleil mais aussi beaucoup de vent.

A Lyon, la semaine prochaine sera à l'image de ce dimanche 14 février : du soleil et du vent. Les températures printanières trancheront agréablement avec celles de cette semaine. Le mercure semble être remonté pour de bon et oscillera désormais entre 9 et 13°C. Le week-end sera particulièrement agréable : un ciel sans nuage, un grand soleil et des températures qui frôleront même les 20°C dans l'après-midi.

Seule ombre au tableau : les rafales de vent. Celui-ci soufflera toute la semaine sans discontinuer, avec de fortes bourrasques de 50 à 65 km/h. Par conséquent, le ciel sera toujours légèrement voilé, avec quelques nuages qui n'empêcheront pas le soleil de briller.