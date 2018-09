Lyon : une manifestation pour avoir le droit de donner son ticket TCL

Une manifestation est organisée à Lyon ce lundi soir pour avoir le droit de donner son ticket de transport TCL déjà utilisé sans risquer de payer une amende pouvant monter jusqu'à 150 euros.

"Action TCL : La solidarité n'est pas un délit !" c'est sous ce mot d'ordre qu'est organisée une manifestation par le Mouvement pour une alternative non violence, ce lundi 24 septembre à 18 heures, place Bellecour. Cette action vise à protester contre l'amende de 150 euros pouvant être donnée à toute personne qui transmet son ticket de transport TCL déjà utilisé à un autre voyageur.

Sur la page Facebook de l'événement, les créateurs précisent : "Nous avons écrit au Sytral dès le mois de juillet pour leur faire part de notre avis concernant leur campagne qui assimile solidarité et fraude, proposant de les rencontrer et nous n'avons pas eu de retour". Ils préviennent également : "Cette action est réalisée dans un esprit de non-violence active. Nous agissons de manière ferme et déterminée, mais dans la bonne humeur et dans une attitude de respect et de bienveillance envers les personnes que nous rencontrerons : passant-es, agents TCL, etc. Par ailleurs, cette action sera réalisée sans aucune dégradation d'aucun matériel que ce soit". Sur le réseau social, plus de mille personnes ont fait part de leur volonté de participer. Une pétition lancée il y a un an a été signée plus de 10 000 fois. Interrogé sur cette possible amende de 150 euros en cas de don d'un ticket déjà utilisé, le Sytral avait rappelé que le titre de transport n'était pas cessible tout en expliquant que la mesure a été mise en place pour lutter contre les réseaux (lire ci-dessous).