Lyon : une immense banderole anti-pub place Bellecour

Banderole de Youth for climate Lyon

Dans la nuit de ce samedi, des activistes ont déroulé une banderole sur le panneau publicitaire de la place Bellecour pour dénoncer "l’agression publicitaire et la surconsommation".

Ce matin, les lyonnais qui sont passés par la place Bellecour ont pu apercevoir une immense banderole blanche à la place du panneau publicitaire mural à l’angle de la rue Gasparin. "Des arbres, pas des pubs", "Nous soulageons vos (beaux) yeux" ou encore "Mobilisez-vous pour le climat", les slogans inscrits sur l’affiche sont à l’initiative du groupe lyonnais de Youth for climate, un mouvement écologiste qui se mobilise régulièrement pour le climat et l’environnement. Sur les réseaux sociaux, le groupe s'est félicité de cette action coup de poing en appelant à "une prise de conscience citoyenne et à une mobilisation massive le 20 septembre", journée de la Grève internationale pour le climat.